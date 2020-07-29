  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te mezarlıkta bulunan el bombası imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:03:08 -
Gaziantep'te mezarlıkta bulunan el bombası imha edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesi aile mezarlığında bulunan el bombası uzman ekip tarafından fünyeyle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahallesi Mezarlığı'nda annesinin mezarını ziyaret eden Seydi Demir, işçilerin yaptığı temizliğe destek verdi. Demir, bu sırada bir musalla taşının yanında olan el bombasını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha ekibi geldi.

Ekiplerce alınan çevre güvenliğinin ardından el bombası fünyeyle kontrollü patlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile bazı ilgililer bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı