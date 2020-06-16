Gaziantep'te makarnalık buğdayın hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Araban Ovası’nda, ağırlıklı olarak makarna üretiminde kullanılan sert buğdayın hasadı başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en kaliteli sert buğdayının bölgede yetiştiğini söyledi.

Geçen yıl Araban Ovası’nda yetişen sert buğdayların ortalama kalite değerlerinin hektolitre ağırlığının 80, protein miktarı yüzde 3,5, kısmen veya tamamen dönmeli sayısının ise yüzde 2 olduğunu aktaran Altun, ''Bu rakamlar da gösteriyor ki bölgemizdeki sert buğday oldukça kaliteli. Çünkü Orta Anadolu’da üretilen buğdayın hektolitre ağırlığı yüzde 65'i geçmemektedir.'' dedi.

Firmaların bugünlerde Araban ilçesinden buğday alabilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

''Araban Ovası’nda bu yıl 80 bin dönüm alanda üretim yapıldı. Şu an da hasada başladık. Bu yıl bir dönüm alanda 750-800 kilogram arasında değişen miktarlarda verim alıyoruz. Bu oran da bizim için makul. O yüzden rekolteden de insanların talebinden de memnunuz.''