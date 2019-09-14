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Gaziantep'te küçük Emir hayırseverlerden destek bekliyor

Gaziantep'te doğuştan sağ kulak kepçesi küçük ve kapalı olan 9 yaşındaki Vakkas Emir Sarı, kulağının ameliyatla açılması ve plastik cerrahiyle kulağına kıkırdak eklenmesi için destek bekliyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
Gaziantep'te küçük Emir hayırseverlerden destek bekliyor

Doğuştan sağ kulak kepçesi küçük ve kapalı olan 9 yaşındaki Vakkas Emir Sarı, hayırseverlerin yardımıyla ameliyat olup sağlığına kavuşmayı ümit ediyor.

Gaziantep'te Ferit ve Nuray Sarı çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Vakkas Emir Sarı'nın, doğuştan sağ kulak kepçesi küçük ve kapalı. Emir Sarı'nın plastik cerrahi operasyonla hem sağ kulağının açılması hem de kulağına kıkırdak eklenmesi gerekiyor.

Ancak Emir'in ailesi, yaklaşık 150 bin lirayı bulan ameliyatın maliyetini karşılayacak güce sahip değil. Simit ustası baba Ferit Sarı, Gaziantep'in Araban ilçesinde 1 yıl önce açtığı pastaneyi zarar ettiği gerekçesiyle kapatmak zorunda kaldığını belirtiyor. Baba Sarı, çevre dost, akraba ve arkadaşlardan bir miktar para toplasa da bunun, ameliyatın maliyetine yetmeyeceğini ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
  1. Gaziantep
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