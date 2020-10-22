  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 977 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 977 kişiye ceza

Vali Davut Gül: "Herkes kurallara uyduğunda sonuç alıyoruz yine alabiliriz. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Özellikle ev gezmesi gibi aktiviteler salgının yayılmasına sebep oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:23:18 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 977 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 977 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 977 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 531 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- "Tedbirlere uymadan vaka sayımız düşmez"

Bu arada, Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'in de aralarında olduğu 7 kentteki vaka artışlarına dikkati çeken mesajını paylaşarak şunları kaydetti:

"Tedbirlere uymadan vaka sayımız düşmez. Başkasının kurallara uymasını bekleyerek sonuç alamayız. Herkes kurallara uyduğunda sonuç alıyoruz yine alabiliriz. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Özellikle ev gezmesi gibi aktiviteler salgının yayılmasına sebep oluyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda günde..
Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil ol..
Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Gündem

Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, D..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay