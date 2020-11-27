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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 570 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 570 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:27:53 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 570 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 570 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki denetimlerde dün 570 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 11, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 69, 65 yaş üstü 7 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetlenen 676 iş yerinden 2'sine de idari işlem uygulandı.

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