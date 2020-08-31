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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 7 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 7 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-31 08:59:01 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 7 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bin 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 2 bin 7 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 334 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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