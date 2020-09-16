  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1716 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1716 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-16 08:54:55 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1716 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1716 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1716 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 250 iş yerinden 2'sine işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı