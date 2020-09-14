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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1603 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1603 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-14 08:44:18 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1603 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1603 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1603 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Ekipler ayrıca denetlediği 145 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

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