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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:21:05 -
Gaziantep'te Kovid-19 hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

Buna göre pozitif vakalarla temaslı olanlarla ilgili sağlanacak kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Filyasyon ekipleri tarafından, Kovid-19 pozitif hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan sağlık raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına, temaslıların karantinada olduklarına dair kaymakamlıklarca belge düzenlenerek filyasyon ekipleri aracılığıyla şahıslara verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yeri/işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine karar verildi. Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kararlaştırıldı."

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