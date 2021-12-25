Gaziantep'te konuşan Erdoğan'dan faşistlere tokat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir.

Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız.

Bugün de açarız, yarın da açarız

Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

Be hey cahil, belediyenin böyle yetkisi var mı?

Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedeva verelim diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var, ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

Antep'e olan şükran borcumuzu yatırımlarımız ile ödemeye çalışıyoruz. Gaziantep'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz.

Bay Kemal, icraat, icraat. Laf değil. Birileri ellerinde hesap makineleri ile fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Baktılar ki, eksiği yok fazlası var, konuyu hemen kapattılar. 6.OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal lutfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler.

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan yüzlerce eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Vah zavallılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var diye pankart açmışlar. Vah zavallılar. Bizim şu anda KYK yurtları olarak hamdolsun açtığımız yurtların sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin böyle bir derdi yok.

Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza!

İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza! Bu yavrumuz hamdolsun şuan emin ellerde. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız.

Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Birileri döviz yükselince Türkiye ekonomisi batacak diye sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanması 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim. Türkiye'nin gerçekleri ile, ülkemizin menfaatleri ile ilişkisi bulunmayanların spekülasyonları ile ülkemizi boğmak istediler. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu.

Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın

Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor.