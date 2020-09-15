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Aktüel Gaziantep'te koltuk değneğine gizlenmiş eroin ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te koltuk değneğine gizlenmiş eroin ele geçirildi

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:43:55 -
Gaziantep'te koltuk değneğine gizlenmiş eroin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koltuk değneği içine gizlenmiş 19 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten şehirlerarası taşımacılık yapan bir araçla İslahiye ilçesine uyuşturucu ticareti amacıyla 3 kişinin geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, İslahiye-Nurdağı kara yolu hastane kavşağında durdurdukları araçtaki 3 kişinin üst aramasında, C.G'nin koltuk değneği içerisine gizlenmiş poşet içerisinde yaklaşık 19 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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