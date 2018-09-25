THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Gaziantep'te köfte isteyerek 46 kişiyi dolandırdı

Beraberindeki küçük çocukla, kız bakmak için girdiği evlerde hamile olduğunu söyleyip ev sahibine köfte yaptıran ve bu sırada içerideki ziynet eşyalarını çalan ve bu şekilde 46 dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın tutuklandı

25 Eylül 2018 Salı 21:32
Gaziantep'te köfte isteyerek 46 kişiyi dolandırdı

Gaziantep'te son yıllarda birçok kişi polise başvurarak, evlerine gelen ve evlenecek bir yakını için kız baktığını söyleyip, ardından hamile olduğunu ve canının çektiğini söyleyerek köfte isteyen kadının altınlarını çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

'CANIM KÖFTE İSTİYOR'

Polislerin yaptığı araştırmada yanında küçük bir çocukla, evlere giden kadının evlenecek yakını için kız baktığını söyleyerek iletişim kurduğunu belirledi. Yanında küçük çocuğu bulunan kadının bu şekilde güven sağlayarak girdiği evlerde sohbet ettiği kadınlara daha sonra hamile olduğunu ve canının köfte çektiğini söyleyerek istekte bulunduğu belirlendi. Ev sahiplerinin ricasını çevirmediği kadına köfte yapmak için mutfağa gitmesinin ardından hamile olduğunu söyleyen kadın ise evlerden altın çaldı. Bazı kadınlardan ise köfte yoğururken çıkarmasını isteği parmağındaki yüzüğü çaldı. Ev sahibi köfteyi yoğururken, yanındaki çocuğu yeşillik alması için bakkala gönderen kadın, bir süre sonra eve dönmeyen çocuğunu kontrol için dışarı çıkacağını söyleyerek bölgeden uzaklaştı.

Benzer şekilde onlarca şikayete ilişkin çalışma yürüten polis, bazı güvenlik kameralarından şüpheli kadın ile yanındaki çocuğun eşkalini belirledi. Güven sağlayarak dolandırıcılık yapan kadının bulunmasına yönelik çalışma yürütülürken, geçen 11 Eylül günü Yavuzeli ilçesinde benzer bir şikayet geldi. Bunun üzerine ilçede çalışma başlatan polis, kısa sürede F.Y.'yi yakaladı. Yapılan kontrolde F.Y.'nin benzer yöntemlerle bugüne kadar 46 dolandırıcılık olayına karıştığı için arandığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:32
  1. Gaziantep
  2. gaziantep
  3. canım köfte istiyor
  4. 46 kişi
  5. hırsızlık
  6. dolandırıcılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da etkili olan selin bilançosu ağırlaşıyor
    1. Meksika'da etkili olan selin bilançosu..
    2. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    3. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    4. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    5. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    6. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    7. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    8. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    9. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    10. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    11. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    12. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    13. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    14. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    15. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    16. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    17. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    18. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    19. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    20. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!