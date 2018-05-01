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Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1 ölü

Gaziantep'te freni boşalan kamyon, trafik lambaları ve tabelalara çarparak devrildi.

01 Mayıs 2018 Salı 16:01
Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu gişelerinden Nurdağı ilçesine giriş yapan Mehmet Y. idaresindeki 01 PG 564 plakalı kamyonun freni boşaldı. Durdurulamayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dörtyol kavşağında trafik lambaları ve tabela direklerine çarptı. Lamba ve tabelaları devrilen kamyon yan yattı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyonun kasasındaki çimentolar ise yola saçıldı. 

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Devrilen kamyon ve etrafa saçılan çimentolar nedeniyle yolda yaklaşık 3 saat boyunca trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyon ve çimentoların yoldan kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yeniden çift şeride döndü. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:01
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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