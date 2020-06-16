  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gaziantep’te kalabalık alanlar için dezenfeksiyon tüneli imal edildi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) tarafından tasarlanarak üretilen dezenfeksiyon tüneli fabrika, cami ve okul gibi toplu alanlarda kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:56:37 -
Gaziantep’te kalabalık alanlar için dezenfeksiyon tüneli imal edildi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) tarafından tasarlanarak üretilen dezenfeksiyon tüneli fabrika, cami ve okul gibi toplu alanlarda kullanılmaya başlandı.


Koronovirüs (COVID-19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında, salgının yayılımının engellenmesi amacıyla toplu giriş ve çıkışların olduğu yerlere yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda GSO-MEM tarafından dezenfeksiyon tüneli üretildi. GSO-MEM tarafından seri üretimine başlanan tüneller aracılığıyla çok sayıda kişinin giriş ve çıkış yaptığı yerlerde salgının önüne geçilmesi hedefleniyor. GSO-MEM tarafından tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, fabrika, ofis, iş merkezleri, atölye, cami, okul gibi toplu giriş-çıkış yapılan alanlarında kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen hijyen tedbirleri kapsamında üretimi yapılan dezenfeksiyon tünele, işletmeler, özel okullar ve diğer toplu giriş-çıkış yapılan kurum ve kuruluşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dezenfeksiyon tüneli ilk kullanan firmaların yetkilileri ise üründen memnuniyetini dile getirerek, koronavirise karşı toplu giriş çıkışların olduğu yerlerde iyi bir çözüm olduğunu kaydetti Sipariş onayından sonra 3 gün sonra teslim süresi olan dezenfeksiyon tüneli hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş için GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nin 0342 503 01 10 numaralı telefonu aranarak bilgi edinilebiliyor.


Dezenfeksiyon tünelinin özellikleri


Uzunluğu 3000 mm, yüksekliği 220 mm, eni 130 mm olan tünelin Nozzle Sayısı 10 adet olarak tasarlandı. Tekerlek sayısı 10 adet olan tünel, kilitleme mekanizması, serbest hareket edebilme kabiliyeti dış kaplama lamineli su geçirmez germe kumaştan yapıldı. Tünelde sensörlü çalışma, kapanıp açılabilir akordeon, yaylı sabitlenebilir makas, fırın boya iskelet, sisleme gibi sistemler bulunuyor. Ayrıca tünelden ayrılabilir tekerlekli kabin, 30 lt dezenfeksiyon haznesi, 0-60 saniye arasında ayarlanabilir sisleme süresi, sıvı seviye sensörü, dezenfeksiyon seviyesi minimuma düştüğünde ise otomatik kapanma gibi özellikleri de bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı