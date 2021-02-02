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Yerel Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Yerel

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:36:00 -
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir adreste kaçak sigara satıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 bin 162 paket sigara, 200 bin 600 boş makaron ve 21 bin 600 dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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