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Aktüel

Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat tırı çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:19:36 -
Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat tırı çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 27 YS 658 plakalı hafriyat tırı, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki 27 S 3801 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı.

İki aracın da şarampole devrildiği kazada, kimlikleri öğrenilemeyen sürücüler ile işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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