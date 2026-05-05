Gaziantep'te işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Gaziantep'in Çevre yolu Küsget Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan işçi servisi bariyere çarpıp şarampole devrildi. Kazada sürücü dahil 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Gaziantep'te D.T. idaresindeki işçi servisi, Çevre yolu Küsget Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik bariyerine çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 15 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.