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Yerel

Gaziantep'te İş-Kur İl Müdür Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Gaziantep'te, koronavirüs tedavisi gören İş-Kur İl Müdür Yardımcısı 54 yaşındaki Rıza Alper yaşamını yitirdi.

2020-04-27 11:34:00 -
Gaziantep'te İş-Kur İl Müdür Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Gaziantep'te, koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki İş-Kur İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper, hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği bulunan RIza Alper, rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Alper, dün akşam doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile ailesi ve mesai arkadaşlarını üzen Alper'in vefatının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Covid-19 tedavisi görürken vefat eden Gaziantep İŞKUR İl Müdür Yardımcısı, mesai arkadaşımız Rıza Alpere Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

 

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