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Gündem Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor
Gündem

Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibinin devam ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:02:00 -
Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, çocuğun operasyonunun başarılı geçtiğini belirtti.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil." ifadelerini kullandı.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta ameliyat edilmişti.

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