Gaziantep’te iki mahalle daha karantinaya alındı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Aşağı Arıl ve Uğruca mahalleleri karantina altına alındı.

Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi’nde ikamet eden 2 kişi ve Uğruca Mahallesi’nde yaşayan 1 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine iki mahallede de karantina uygulaması başlatıldı. Test sonuçları pozitif çıkan şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, şahısların aileleri ve temas kurdukları yakınları ise evlerinde karantina uygulamasına dahil edildi.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla iki mahallede de dezenfektan çalışmaları başlattı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallerde gerçekleştirilen dezenfekte işlemi periyodik ve kapsamlı halde yürütülüyor. Ekipler hastalığın görüldüğü çevre mahallelerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.