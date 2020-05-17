  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

İslam’da batıni farzlar nelerdir?
için kalan
Aktüel

Gaziantep’te iki mahalle daha karantinaya alındı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Aşağı Arıl ve Uğruca mahalleleri karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:01:22 -
Gaziantep’te iki mahalle daha karantinaya alındı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Aşağı Arıl ve Uğruca mahalleleri karantina altına alındı.


Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi’nde ikamet eden 2 kişi ve Uğruca Mahallesi’nde yaşayan 1 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine iki mahallede de karantina uygulaması başlatıldı. Test sonuçları pozitif çıkan şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, şahısların aileleri ve temas kurdukları yakınları ise evlerinde karantina uygulamasına dahil edildi.


Şehitkamil Belediyesi ekipleri, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla iki mahallede de dezenfektan çalışmaları başlattı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallerde gerçekleştirilen dezenfekte işlemi periyodik ve kapsamlı halde yürütülüyor. Ekipler hastalığın görüldüğü çevre mahallelerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı