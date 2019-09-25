Gaziantep'te iki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var Gaziantep'te, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cinderesi Mahallesi'nde, kuzen olan Fatih ve ZülfiyeKaya çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile bireylerinin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinceözel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit ve İmam Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamınıyitirdi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin andından yakınlarına teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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