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Gündem Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon
Gündem

Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine Gaziantep polisi operasyon düzenlendi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 17:49:00 -
Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ikamet ile 1 araca yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin (ateş-buz), 11 adet uyuşturucu hap, 9.77 gram esrar, 3 gram skunk, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda sonucunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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