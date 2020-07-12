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Aktüel

Gaziantep'te huzur operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:18:35 -
Gaziantep'te huzur operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen huzur operasyonunda 45 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde KOM, TEM, Narkotik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 28 kişi uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden, 17 kişi de hırsızlıktan gözaltına alındı.

Öte yandan çalışmalar kapsamında aranan 66 kişi yakalandı, 26 kişiye de Kabahatlar Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 8 tabanca, 2 tüfek, 4 çalıntı araç ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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