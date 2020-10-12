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Aktüel Gaziantep'te husumetli iki aile barıştırıldı
Aktüel

Gaziantep'te husumetli iki aile barıştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:43:18 -
Gaziantep'te husumetli iki aile barıştırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçede yaşayan Bulut ve Deniz aileleri arasında geçen yıl çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavganın ardından, iki aile arasında husumet başladı.

Bölgedeki bazı kanaat önderlerinin yaptıkları görüşmelerle aileler arasındaki husumetin son bulması sağlandı. Barış dolayısıyla özel bir restoranda yemek düzenlendi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, her iki aile bireylerine, göstermiş oldukları sağduyudan dolayı teşekkür ederek barışın kalıcı olarak devam etmesini diledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Barış yemeğine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından iki aile fertleri arasındaki husumet son buldu.

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