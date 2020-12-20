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Aktüel Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölen Kahraman Taş'ın cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölen Kahraman Taş'ın cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:44:38 -
Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölen Kahraman Taş'ın cenazesi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Kahraman Taş'ın (71) cenazesi defnedildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Taş'ın cenazesi Nurdağı ilçesinin kırsal Noğaylar Mahallesi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 11 hasta yaşamını yitirmişti.

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