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Aktüel

Gaziantep'te halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:15:11 -
Gaziantep'te halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıva yaptığı binada halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde, inşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın 1. katında çalışan 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed Samra, sıva yaptığı sırada, inşaat asansörünü taşıyan halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan Samra, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

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