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Aktüel Gaziantep'te geçen ay Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 bin 450 kişiye ceza verildi
Aktüel

Gaziantep'te geçen ay Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 bin 450 kişiye ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:43:09 -
Gaziantep'te geçen ay Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 bin 450 kişiye ceza verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte ekim ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 28 bin 450 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Maske ve mesafe ihlallerinden ekim ayında 28 bin 450 kişiye idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Koluna, çenesine maske takanlara ve sosyal mesafeye uymayanlara da işlem yapıyoruz. Cezaların tahsil süreci başlamış olup, lütfen maskeyi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız."

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