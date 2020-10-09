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Aktüel Gaziantep'te "Gazişehir Tiyatro Günleri" düzenlenecek
Aktüel

Gaziantep'te "Gazişehir Tiyatro Günleri" düzenlenecek

Dört gün sürecek etkinlikte, Kovid-19 salgını nedeniyle uzak kalan sanatçılar ve sanatseverler uzun zaman sonra hasret giderecek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:34:36 -
Gaziantep'te "Gazişehir Tiyatro Günleri" düzenlenecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Gazişehir Kültür ve Sanat Derneğince (GAKSAD) 15-18 Ekim tarihlerinde "Gazişehir Tiyatro Günleri" düzenlenecek.

GAKSAD'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'daki kültür-sanat dünyasından partnerler ile yereldeki çeşitli kurum ve kuruluşlar sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar Gaziantepli tiyatroseverlerle buluşacak.

Onat Kutlar Sahnesi'nde 15-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin bu yılki teması "Kadın ve Öteki Olmak".

Kadına dair soru ve sorunlar, kadın oyun yazarları, yönetmenler ve oyuncular tarafından ele alınacak.

Gazişehir Tiyatro Günleri etkinliği boyunca açacağı "Temel Oyunculuk Atölyeleri" ile şehirde yeni oyuncuların yetişmesi amaçlanıyor.

Atölye sonunda katılımcılara sertifika verilecek etkinlikte söyleşi, tiyatro gösterimi, sohbet programları gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahnelerden uzak kalan sanatçılar ve sanatseverler etkinlik sayesinde bir araya gelerek uzun zaman sonra hasret giderecek.

Program boyunca tüm etkinlikler dijital ortamda canlı yayınlanacak, salondaki izleyiciler için de gerekli salgın tedbirleri alınacak.

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