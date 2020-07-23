  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:21:36 -
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kimya B. ile avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım. Kullandığım iddia edilen programda ekli kişileri tanımıyorum. Sadece Cebrail B'yi tanıyorum. Eşim olur. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan ceza aldı. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın aktif ByLock kullanıcısı olduğunu ve örgütün evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kimya B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı