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Gündem Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gündem

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski katip, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:42:00 -
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ekrem E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ekrem E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

 

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