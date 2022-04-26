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Spor Gaziantep'te Fenerbahçe hazırlığı
Spor

Gaziantep'te Fenerbahçe hazırlığı

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Gaziantep FK ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 19:05:00 -
Gaziantep'te Fenerbahçe hazırlığı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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