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Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:10
Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında gençlerin de olduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İslahiye- Nurdağı yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Engin Aslan (35) yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, hastane kavşağında Mustafa Yılmaz'ın (53) kullandığı 27 K 5105 plakalı minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin kontrolünden çıkan minibüsler, devrildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Meryem Aslan (90), Güllü Aslan (35), Nurgül Aslan (41), Gülay Aslan (43), Mehmet Yiğit (75), Yunus Emre Uyar (19), Buse Elbaş (18), Aydın Darıcı (47), Oğuzhan Ağlar (16), Osman Ayıcı (19), Fatma Nur Kara (18), Fatih Geyseoğlu (19), Abdil Avcı (18) ile Suriye uyruklu Muhammed Hayr el Şeyib (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Mehmet Yiğit, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:10
  1. Aydın
  2. Gaziantep
  3. trafik kazası
  4. yaralılar var

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