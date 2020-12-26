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Aktüel Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi
Aktüel

Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi

Devriye sırasında yangını görüp itfaiyeye haber veren bekçiler ev halkını tahliye etti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:28:48 -
Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangın, çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta devriye görevi yapan bekçiler, sabaha karşı bir evin damından alevlerin yükseldiğini fark etti.

Yangının çıktığı evdekileri uyandıran bekçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde bulunan vatandaşlar bekçiler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.

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