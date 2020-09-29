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Aktüel Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye "yangın ihbarı" ile tatlı sürprizi
Aktüel

Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye "yangın ihbarı" ile tatlı sürprizi

İslahiye ilçesinde bir esnaf, yangın ihbarıyla olay yerine gelen ekiplere tatlı ve dondurma ikram etti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:17:00 -
Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye "yangın ihbarı" ile tatlı sürprizi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yangın ihbarında bulunan bir esnaf, olay yerine gelen ekiplere İtfaiye Haftası dolayısıyla halka tatlı ve dondurma ikramında bulundu.

Serinevler Mahallesi'ndeki oto lastik işletmesi sahibi İbrahim Göğebakan, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için telefonla yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ve esnafın alkışlarıyla karşılanan ekiplere halka tatlı ve dondurma ikram edildi.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye ekipleri, sürpriz için esnafa teşekkür etti.

Göğebakan, Türkiye'de İtfaiye Haftası'nın kutlandığını anımsattı.

Göğebakan, "Arkadaşlarımıza bir sürpriz yapalım istedik. Allah razı olsun sizlerden. Haklarınızı helal edin. Aradıktan bir dakika sonra yetiştiniz. Kötü bir durum yok. Sadece sürpriz yaparak sizler için de bir anı olsun istedik." diye konuştu.

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