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Aktüel Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor
Aktüel

Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:14:34 -
Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor

GAZİANTEP (AA) - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesinin hatırasını yaşatmak amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki cezaevini kütüphaneye dönüştürmek için başlattığı projede sona gelindi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, restorasyon çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulunduğu sırada gazetecilere, Adnan Bali'nin, rahmetli annesi adına memleketindeki bir cezaevini restore ettirip kütüphaneye dönüşmesine katkı sağlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kütüphaneye Bali'nin annesi Sabiha Bali'nin isminin verileceğini belirten Vural, desteklerinden dolayı Bali ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölge milletvekillerine teşekkür etti.

İlçeye bağlı Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde 1958'de yaptırılan ve 2019 yılında kapatılan İslahiye A2 Tipi Kapalı Cezaevinde 4 koğuş bulunuyor.

Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilerek çok sayıda kitabın okuyucuyla buluşacağı kütüphanede tarihi doku korunurken, bir koğuş ise mahkumların kullandığı ranzalar, sandalye ve mutfakla, müze olarak kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

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