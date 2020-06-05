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Aktüel

Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:55:45 -
Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eşi T.A. tarafından şiddete maruz kalan E.A, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.A. ifadesinde, eşi T.A. ile sorunları olduğunu, kavga etmeleri sonucunda yaralandığını ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Şüpheli T.A, olay sonrası yakalanarak tutuklandı.

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