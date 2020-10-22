  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi
Aktüel

Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:45:46 -
Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentindeki yağmalanan müzeden çalındığı, ceylan derisinin üzerine İbranice yazılı olduğu öne sürülen İncil'in tarihi eser niteliği taşımadığı belirlendi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen İncil, incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede İncil'e tarihi eser görünümü kazandırılmaya çalışıldığı, tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi.

Görevlilerce hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

- Olay

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentindeki yağmalanan müzeden çalındığı, ceylan derisinin üzerine İbranice yazıldığı ve çok eski tarihli olduğu iddia edilen İncil ele geçirilmişti.

İncil'in 1 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi
Korona Virüs

Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Denizli’de İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda..
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü
Dünya

Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü

Brezilya'da koronavirüs aşı denemelerine katılan 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay