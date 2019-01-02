Gaziantep'te eğitime kar engeli

Gaziantep'in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 02.01.2019 tarihinde bir gün okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.