  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:15:37 -
Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eczacı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eczacı Erhan B. ile avukatı katıldı.

Sanık Erhan B, ByLock kullanmadığını ve örgütün yayınlarına üye olmadığını, hakkında hiç tanık ifadesi bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirtip cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı