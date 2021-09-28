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Yerel Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı
Yerel

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:04:00 -
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te fuhuş yapma bahanesiyle dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası otobüs terminali çevresinde vatandaşları fuhuş yapma bahanesiyle dolandırdıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi tespit etti.

Kent merkezinde 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri savcılık işleminin ardından, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Bazı zanlıların nüfusuna kayıtlı 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum bakımına alındı.

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