Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.07 Ağustos 2018 Salı 22:57
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, kent merkezinde terör eylemlerinin önlenmesine yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed Alhabo, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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