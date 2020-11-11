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Aktüel Gaziantep'te çoraba sakladığı 8 silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep'te çoraba sakladığı 8 silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:30:30 -
Gaziantep'te çoraba sakladığı 8 silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen zanlı, poşetin içerisindeki çoraplara sakladığı 8 tabancayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ve İslahiye ilçe emniyet müdürlüğü ile Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Baskın sırasında elindeki poşeti atarak evden kaçmaya başlayan zanlı yakalandı.

Ekipler, poşetteki çorapların içerisinde 8 tabanca ele geçirdi.

Evin sahibi olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

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