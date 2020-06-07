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Aktüel

Gaziantep’te çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi

Gaziantep’te son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan operasyonda 4 tüfek, 4 tabanca ve 35 adet fişek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:37:02 -
Gaziantep’te çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi

Gaziantep’te son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan operasyonda 4 tüfek, 4 tabanca ve 35 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde son günlerde meydana gelen ateşli silahla yaralama, meskun mahalde ateş etme ve diğer olaylarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olduğu belirlenen toplam 10 şüpheli şahıs ise yakalandı.


Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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