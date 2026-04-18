Gaziantep'te çocuk yaştaki gencin kanı yerde kalmadı! 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'yı hayattan koparan kavgada karar açıklandı

Gaziantep'te çocuk yaştaki gencin kanı yerde kalmadı! 17 yaşındaki Eyüp Arıcı’yı hayattan koparan kavgada karar açıklandı

Gaziantep’te geçtiğimiz yıl iki grup arasında çıkan ve gencecik bir fidanın, Eyüp Arıcı’nın ölümüyle sonuçlanan kanlı kavganın davasında yargı nihai sözünü söyledi. Şehitkamil ilçesinde ikizi ve arkadaşıyla birlikteyken saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı’nın katil zanlılarına ceza yağarken, mahkeme salonunda tansiyon yükseldi.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada karar çıktı. Heyet, kasten öldürme suçundan sanık K.B. ile M.F.K.'ya 16 yıl hapis cezası verirken diğer 5 şahıs hakkında beraat kararı verdi.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın karar duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar E.A.K., A.S.P. ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B., M.F.K., M.T.Y., İ.E.Ö., U.E.M. ile Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Savcı mütalaasında, sanıkların iştirak halinde ve tasarlayarak adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan sanık K.B. ile M.F.K.'ya 16 yıl hapis cezası verirken diğer 5 şahıs hakkında beraat kararı verdi.

 

Olayın geçmişi

Şehitkamil ilçesinde Eyüp Arıcı ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada, bir grupla tartışma başlamış, saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

