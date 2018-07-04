Gaziantep'te 'çocuk tacizcisine' cezayı halk kesti!
Gaziantep'te 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalleli tarafından dövüldü.04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:07
Gaziantep'te sapık olduğu ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından evire çevire dövüldü. Çocukları taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden adama dayak atıldı.
MAHALLE DAYAĞI
Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahallelinin hışmına uğradı. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.
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