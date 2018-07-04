Gaziantep'te 'çocuk tacizcisine' cezayı halk kesti!

Gaziantep'te sapık olduğu ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından evire çevire dövüldü. Çocukları taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden adama dayak atıldı.

MAHALLE DAYAĞI

Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahallelinin hışmına uğradı. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.