  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:30:24 -
Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde iki grup arasında birbirlerinin güvercinlerini aldıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan T.Y. (15) yaralandı.

Olay yerine sevk gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili C.Y. (16), gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden T.Y'nin yakınlarının olayın ardından şüphelinin yaşadığı evi ateşe verdiği, çıkan yargının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ileri sürüldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı