  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Camiden avize ile iş yerinden televizyon çalan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:27:54 -
Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeditepe ve Mücahitleri mahallerindeki cami ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin camiden çaldığı avizeyi montuna sararak götürmesi ile iş yerinden televizyon çalma anları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek
Gündem

Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek

Türk bilim insanları, tüm dünyanın çare aradığı koronavirüs salgınına karşı bir ışık yaktı. Keçi sütünün içindeki bir maddenin virüsten koru..
'Altın için son fırsat' uyarısı! Kimse için sürpriz olmayacak
Ekonomi

'Altın için son fırsat' uyarısı! Kimse için sürpriz olmayacak

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacaklara ve altını olan yatırımcılara kritik uya..
Tecavüz skandalını böyle savundu! Can Ataklı'dan akılalmaz sözler!
Gündem

Tecavüz skandalını böyle savundu! Can Ataklı'dan akılalmaz sözler!

CHP'de peş peşe yaşanan taciz olaylarının gündemi sarsmasının ardından konuşan CHP yandaşı Can Ataklı, yaşanan taciz olaylarına ilişkin akıl..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay