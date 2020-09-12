  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te bitkin bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
Aktüel

Gaziantep'te bitkin bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:32:02 -
Gaziantep'te bitkin bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe kırsalında yürüyen duyarlı bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde bir kuş gördü.

Şahine su veren vatandaş, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.

Ekipler, kızıl şahin olduğu tespit edilen kuşu teslim alarak muayeneden geçirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuşun, gücüne kavuştuktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı