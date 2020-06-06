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Aktüel

Gaziantep'te bir kamyonette tespit edilen 25 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:06:32 -
Gaziantep'te bir kamyonette tespit edilen 25 kişiye "sosyal mesafe" cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polisin durdurduğu bir kamyonette tespit edilen 25 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimler sırasında durdurulan bir kamyonette sürücü haricinde 24 kişi olduğu belirlendi.

Ekipler, araçtaki 24 kişiye ve sürücüye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın 15 gün trafikten men edildiğini, 78 bin 750 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

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