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Aktüel Gaziantep'te bir kadının erkek arkadaşı tarafından darp ve gasp edildiği iddiası
Aktüel

Gaziantep'te bir kadının erkek arkadaşı tarafından darp ve gasp edildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:02:05 -
Gaziantep'te bir kadının erkek arkadaşı tarafından darp ve gasp edildiği iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın, erkek arkadaşı tarafından darp ve gasp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden D.A, erkek arkadaşı M.A.K. tarafından darbedildiğini öne sürdü. D.A. ayrıca, bir süre önce İstanbul'dan gelerek birlikte yaşamaya başladığını söylediği şüphelinin bir miktar parasını da gasbettiğini iddia etti.

Ekipler, D.A'nın şikayeti üzerine şüpheli M.A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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